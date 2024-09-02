İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, Efe G. ile Suriye uyruklu Hani Kasım arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Efe G., yanındaki bıçakla Hani Kasım'ı 12 yerinden bıçakladı. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından ilk müdahaleyi yaptığı Hani Kasım, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen Kasım kurtarılamadı.

Olayın ardından Efe G. ve arkadaşları Doğukan K., Doğukan S., Deniz D., ve Talha T. ile kavgaya karışan Suriye uyruklu Halep E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan Efe G., ifadesinde, “Onlar arasında bir kavga vardı. Ayırmak istedik. Bu sırada Hani Kasım sopa ile bana saldırdı. Kendimi korumak için bıçak kullandım. Olayın hemen ardından teslim oldum. Amacım onu öldürmek değildi” dedi.

Sorgulamaları tamamlanan Efe G., dört arkadaşı ve kavgaya karışan Halep E., adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.