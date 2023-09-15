Bir Suriyeli sosyal medya kullanıcısı, okula giden bir çocuğun İstiklal Marşı okuduğu anları cep telefonuyla kaydederek video paylaştı. Sosyal medya platformlarında yapılan bu paylaşımda, "Bugünün en utanç verici duygusu, çocuklarımızın bizim milli marşımızı zorla söylemeye çalıştırılmasıdır" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca bu videoya Arapça bir marş eklemesi de tepkilere neden oldu.

Bu olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti ve konuyla ilgili bir soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda video kaydının Suriyeli M.E. adlı bir kişiye ait sosyal medya hesabından paylaşıldığı belirlendi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, paylaşımın M.E.'nin eşi olan R.K. tarafından yapıldığını tespit etti. İkinci aşamada, M.E. ve R.K. Esenyurt ilçesinde Bağlarçeşme Mahallesi'nde gözaltına alındılar ve paylaşılan videoya ilişkin olarak adli işlem başlatıldı.

R.K., "Devletin Egemenliğini Aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi ve daha sonra tutuklandı. Ayrıca, R.K.'ye "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan da dava açılacak.