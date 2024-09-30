Aylık 70 bin lira alan ve yeme, içme, barınma ile kıyafeti sürü sahibi tarafından karşılanan çobanlar, bir de aylık 30 GB internet paketi talep ediyor. Tüm istekleri karşılayan üreticiler yine de çalıştıracak çoban bulamıyor.

Hayvancılık sektöründe çalışacak nitelikli iş gücünün azalması, şehirleşmenin artmasıyla birlikte geleneksel mesleklerden biri olan çobanlık, artık genç nesiller tarafından tercih edilmiyor. Durum böyle olunca üreticiler büyük sıkıntı çekmeye başlarken çobanlar ise adeta altın değerinde oldu. Aylık 70 bin lira alan yeme, içme, barınma ve kıyafeti üretici tarafından karşılanan çobanlar, bir de aylık 30 GB internet paketi talep ediyor. Sürü sahipleri tüm istekleri kabul etmesine rağmen yine de çoban bulamıyor.

Önceden 500 küçükbaş hayvanı bulunan ve çoban bulamadığından dolayı hayvanlarından yarısından fazlasını satan Nurettin Çelenk, geriye kalan hayvanlarına kendisi çobanlık yapıyor. Altını bulabildiklerini fakat çobanı bulamadıklarını dile getiren Çelenk, önceden kontör isteyen çobanların artık internet talep ettiklerini söyledi.

’’Şu anda çobana 70 bin lira aylık veriyoruz’’

Şavak aşiretinin genelinin hayvancılık ile uğraştığını belirten Nurettin Çelenk, ’’Son dönemlerde çobanlardan dolayı bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Paramızda para etmeyecek duruma geldi. Şuanda çobana 70 bin lira aylık veriyoruz. Aydan aya 30 GB internet de veriyoruz. Yemesi, içmesi, barınması ve giymesi bize ait. Bu şekilde olmasına rağmen yine de bulamıyoruz. Hal böyle olunca zor durumda kalan hayvanını satıyor. Benim 500 koyunumu vardı ama şuanda 150 koyun var. Kendi imkanlarım ile bakıyorum ve kendim çobanlık yapıyorum” dedi.

"Benim aylık 30 GB internetim olacak diyor"

Çobanların önceden kontör istediklerini fakat son zamanda internetin çıktığını aktaran Çelenk, ’’Benim aylık 30 GB internetim olacak diyor. Ben ayda 30 GB internet kullanmıyorum. Adam gelmiş bana ağalık yapıyor. Çünkü haklı, çaresiziz. Adam ne dese biz kabul diyoruz. Zor bir meslek. Dağda, bayırda, yağışta, karda uğraşıyorsun. 50 yaşına gelen dizim, kolum ağrıyor demeye başlıyor. Adamın yatağı keçesi. Ben 5 yaşından buyana çobanım. Bu mesleğe 50 senemi verdim’’ şeklinde konuştu.