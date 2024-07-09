Sakarya ve Bolu sınırında yer alan Sülüklü Göl Tabiat Parkı’nda iddiaya göre ailesiyle balık tutmak isteyen bir kişi, işletme sahibinin zorbalığı ile karşı karşıya kaldı. Vatandaş yaşadığı zorbalığı kayıt altına alırken görüntülerde bir kişinin suya taş atması, çocukların korkarak babalarının yanına gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Akyazı ilçesinde ikamet eden Adem Karahan iddiaya göre, ailesiyle birlikte hem vakit geçirmek hem de balık tutmak için Sülüklü Göl Tabiat Parkı’na gitti. Karahan, burada balık tuttuğu esnada tabiat parkının işletmecisi olduğu öne sürülen kişi ve çalışanı balık tutmak için ücret talebinde bulunarak ailenin eğlencesine engel olmaya çalıştı. Kayıkla göle açılan işletme sahibi Karahan’ın oltasının misinalarını keserken çalışan şahıs ise göle taş atarak balık tutmasını engelledi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlüğünü temsilen kişiler geldi. Karahan’ın balık tutmasında herhangi bir sorun olmadığını belirten yetkililer, uyarıları sonrasında bölgeden uzaklaştı. İşletme sahibi ve çalışanı yapılan uyarılara rağmen zorbalıklarına devam ederken Karahan ise o anları saniye saniye cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, bir kişinin kayıkla olta misinalarını kesmesi, bir kişinin göle taş atması, Karahan’ın çocuklarının korkarak babalarının yanına gelmesi yer alıyor.

“Huzurumuzu kaçırdılar, çocuklarım perişan oldu ve korktular”

Ailesiyle gittiği tabiat parkında işletme sahibinin zorbalığı ile karşılaştığını belirten Adem Karahan, “Sakarya’nın sınırında olan ve Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesi bölgesinde de yer alan Sülüklü Göl Tabiat Parkı’na ailemle birlikte balık avı için gittim. Bana oradaki işletme sahibi balık avının yasak olduğunu söyledi. Bende gerekli mercilere başvurarak durumu teyit etmeye çalıştım ve herhangi bir yasağın olmadığını öğrendim. Buna rağmen sabah saatlerinde işletme sahibi oltalarımı kesti, çalışanı ise çocuklarımın üzerinden göle taş attı. Günümüzü rezil etmek için ellerinden geleni yaptılar. Gece saatlerinde ise olay yerine jandarma ve Milli Parklar görevlileri geldi ve bana balık tutabileceğimi söylediler. Buna rağmen sabah oltalarımı kesip zarar verdiler. Huzurumuzu kaçırdılar, çocuklar perişan oldu ve korktular” dedi.