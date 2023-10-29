Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin dairesinde tadilat yapan şahsın bacağına cam düştü. Ayağı kesilen şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yunus Emre Mahallesi Dostlar sitesinde bir dairede tadilat yapan Nizamettin Y. (41) kapının camını değiştirdiği sırada camı elinden kaçırdı. Bir anda ayağına düşen cam nedeniyle ayağı kesilen adam kanlar içinde kaldı. Arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı adam burada tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.