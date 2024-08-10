2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda Kırgızistanlı Aiaal Lazarev’i 7-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Müsabakanın ardından ayakkabılarını mindere bırakan Akgül, güreşe veda etti.

Son kez olimpiyatlara katılan mili güreşçi Taha Akgül, kazandığı bronz madalyanın ardından minderlere veda etti. Taha Akgül, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Champ de Mars Arena’da erkekler 125 kilo serbest stilde Kırgızistanlı Aiaal Lazarev ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında oldukça etkili bir oyun sergileyen Akgül, minderden 7-0 galip ayrılarak bronz madalya kazandı. Maçın ardından minderde ayakkabılarını çıkaran 33 yaşındaki milli güreşçi, kariyerini noktaladı.

Taha Akgül’ün kariyerinde 3 dünya, 11 Avrupa, bir de olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor.