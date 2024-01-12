Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ticari taksi ile çarpışan hafif ticari araç boş araziye uçtu, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Boğazova Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan M.A. idaresindeki 41 GB 059 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile S.Y yönetimindeki 41 T 0535 plakalı ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç boş araziye uçtu. Kazada sürücü M.A. ile hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle araçlarda hasar meydana gelirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.