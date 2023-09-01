Tanatofobi Nedenleri Nelerdir?

Travmatik Bir Deneyim

Tanatofobi, kişinin ölüm tehdidine maruz kaldığı önceki bir travmatik deneyimle güçlü bir şekilde ilişkilendirilebilir. Bunlar kazalar, afetler, ciddi hastalıklar, şiddetli saldırılar veya istismar olabilir. Ayrıca başkasına ya da sevilen birinin ölmesine ya da ölümcül bir durumdan geçmesine tanık olmanın bir sonucu olabilir.

Dini faktörler

Tanatofobi din ile de ilişkilendirilebilir. Mevcut dinlerin neredeyse tamamı öbür dünya, cennet ve cehennem hakkında bilgiler mevcut. Bazı insanlar öldükten sonra ya da nerede olacakları konusunda son derece tedirginlerdir.

Tanatofobi Belirtileri Nelerdir?

Tanatofobi ile ortaya çıkabilecek yaygın semptomlar şunlardır:

Alakasız ve aşırı ölüm korkusu

Öbür dünya korkusu

Sürüş sırasında veya hastalık sırasında herhangi bir tehlike veya yaşam tehdidi hakkında artan uyanıklık (neredeyse her zaman alakasız)

Ölüm hakkında tekrarlayan ve üzücü düşünceler

Yaşlılara veya velilere karşı sarhoş davranış (sadece çocuklarda)

Ölüm veya hayata yönelik tehditlerle ilişkili olabilecek herhangi bir durumdan tamamen kaçınmak (kişi güvenli kalmak için evinin dışına çıkmayı durdurabilir)

Gerçek ve gerçek dışı şeyleri ayırt edememek

Titreme, baş dönmesi, bayılma, bulantı, kusma, karın huzursuzluğu, hızlı kalp atışı, göğüs ağrısı ve terleme gibi fiziksel belirtilerin eşlik ettiği panik ataklar.

Doktora Ne Zaman Gidilir?

Tanatofobi olan kişi, hayata yönelik herhangi bir tehdidi önlemek için kişinin dış dünya ile dış temastan kaçınmaya başladığı bir noktaya ulaşabilir. Semptomlar altı aydan fazla sürdüğünde ve normal yaşamı büyük ölçüde etkilediğinde, bir doktora danışılması gerekir.

Tanatofobi Nasıl Tedavi Edilir?

Farklı terapilerin ve ilaçların insanlarda tanatofobi etkili bir şekilde kontrol ettiği görülmüştür. Onlar:

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı terapi, Tanatofobili insanları tedavi etmek için kullanılan en etkili terapilerden biridir. Ölümle ilgili, hastaya sıkıntı yaratan altta yatan düşünce ve inançların anlaşılması amaçlanmaktadır. Terapist, kişiyi gerçeği farkına varması için çalışır ve ölmediğini ikna eder. Asıl amaç kafasına korkulu görüntüler yerine kişiye olumlu düşünceler yerleştirmektir.

Rahatlama teknikleri

Terapist ayrıca, fobik bir olay geçirdiğinde panik ve korku ile başa çıkması için kişiye çeşitli rahatlama egzersizleri de öğretir. Bunlar meditasyon, nefes egzersizleri, kas serbest bırakma egzersizleri ve zihin görselleştirme egzersizlerini içerir.

Dini Danışmanlık

Dini danışmanlık ayrıca tanatofobiyi semptomlarını kontrol etmeye yardımcı olabilir. Çoğu zaman, fobiye ölüm ve ölümden sonraki yaşamla ilgili yanlış inançlar neden olabilir. Kişinin dini bilgi ve gerçekleri aldığı dini danışma, korkuyu yatıştırmaya yardımcı olabilir.

İlaçlar

Şiddetli vakalarda, korku ve endişeyi kontrol etmek için ilaçlar da kullanılabilir. Genellikle, bir doktorun reçetesi altında anti-anksiyete ve anti-depresan ilaçlar kullanılır.

Destek Grupları

Bir kişi ayrıca bir destek grubuna katılarak kendine yardım etmeyi deneyebilir. Bir destek grubu, insanların aynı korku ve problemlerden geçmesini sağlayacaktır. Hikayelerini dinlemek ve kendi sorununu paylaşmak, stresi gidermeye ve endişeyle daha etkili bir şekilde başa çıkmaya yardımcı olacaktır.