Bir süredir kanser tedavisi gören Tank Okul Komutanı Tuğgeneral Selçuk Kaya, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Bakanlık yetkilileri ile vefat eden Tank Okul Komutanı Tuğgeneral Selçuk Kaya’nın cenaze törenine katıldı.

Tuğgeneral Selçuk Kaya'nın naaşı, cenaze namazının ardından askerlerin omzunda top arabasına taşınarak defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Bakan Yaşar Güler de merhum Selçuk Kaya'nın ailesine taziye dileklerini iletti.