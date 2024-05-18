Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu alanında ise 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" mesajıyla toplamda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."