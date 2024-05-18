SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü, GTÜ ev sahipliğinde düzenlenen 5’inci Uluslararası Kelebek Robot Olimpiyatları’nda bir ikincilik ve bir üçüncülük elde etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü (TYK), Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5’inci Uluslararası Kelebek Robot Olimpiyatları’na katıldı. TYK bünyesinde faaliyet gösteren Güzergah Takımı, kendi içerisinde oluşturduğu iki alt takımla ‘Gel Tasarla Üret’ kategorisindeki yarışmada bir ikincilik ve bir üçüncülük elde etti. İkinci sırayı alan Los Valientes Takımı’nda Emre Demiröz, Esmagül Çaka, Mertcan Üstündağ, Onur Ali Korkmaz ve Furkan Emre Civan; üçüncü sırayı alan Güzergâh Robotics Takımı’nda ise Emir Aksu, Mustafa Oğuz Ateş, Alişan Bingöl, Kadir Mercan ve Yusuf Taya yer aldı. SUBÜ standını TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar da ziyaret etti.