Yaşlanma Karşıtıdır, Yaşlılığı Önler

Cilde çok faydalı olan tarçın 7 farklı antioksidan içermektedir. Bu nedenle cildin gençleşmesi ve yeni hücre oluşumunda tarçın çok faydalıdır.

Beynimizi Korur, Hafızayı Kuvvetlendirir

Alzheimer gibi yaşlandıkça ortaya çıkan birçok sorunu ortadan kaldırmak için genç yaşta düzenli olarak tarçın tüketmek faydalıdır. İçerdiği antioksidanlar beyin sağlığı ve hafıza kaybını önleyici rol oynamaktadır.

Kan Şekerini Düzenler ve Tatlı Krizlerini Önler

Kan şekerini düzenleme etkisi bulunan tarçın, sürekli birşeyler yeme ihtiyacı hisseden aniden şekerli şeyler tüketme isteği gelen kişiler için mutlaka tüketmeleri gereken bir maddedir.

Mide ve Bağırsak Şişkinliğini Giderir

Şişkinliğe neden olan bakteri ve mikroplarla etkin olarak savaşan tarçını kendinizi daha hafif hissetmek istiyorsanız günlük olarak tüketmekte fayda var.

Kas Ağrılarına Birebir

Kas ağrılarına karşı rahatlatıcı etkisi nedeniyle tarçın tüketmek aynı zamanda iltihap önleyici özelliği ile kaslarınızın daha sağlıklı olmasını sağlar.

Soğuk Algınlığına Karşı Direnç Sağlar

Kış mevsiminin vazgeçilmezleri olan Atom çaylarının ilk malzemeleri genellikle tarçındır. Çünkü tarçın, soğuk algınlığını önlemek için sindirim sisteminde direnç sağlayan bir yapıya sahiptir. Yarım çay kaşığı tarçın ve bir kaç kaşığı balı sıcak suyla karıştırarak günde birkaç kez tüketmek kış mevsiminde hastalıklara karşı sizi koruyacaktır.

Kalsiyum Deposudur, Kemiklerinizi Korur

Kemik erimesine vb. kemik hastalıklarına karşı vücudunuzun dirençli olmasını istiyorsanız içerdiği kalsiyumlar sayesinde kemiklerinizi bu tarz hastalık ve oluşumlardan korur. Ayrıca kemik ağrılarına günde bir bardak tarçın çayı önerilmektedir.

Sivilceleri Yok Eder

Vücudunuzda çıkan sivilceleri yok etmek istiyorsanız yazımızın başında cilde çok faydalı olduğunu söylediğimiz tarçını mutlaka sofranızdan eksik etmeyin. Antibakteriyel ve antioksidan özellikleri tarçının sivilceleri vücudunuzdan yok etmesine yeterde artar bile. Dilerseniz tarçın ve suyla yapacağınız bir kürü sivilcelerin olduğu alanlara uygulayabilirsiniz.