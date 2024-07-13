Balıkesir’in Edremit Belediyesi, Altınoluk Mahallesi’nin simgelerinden olan ve uzun süredir atıl durumda bulunan Çınaraltı Çay Bahçesi’ni yenileyerek halkın hizmetine sundu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, halkçı belediyecilik anlayışı ile Çınaraltı Çay Bahçesi’ni belediye işletmesi olarak vatandaşların hizmetine sundu. Açılış töreninde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ertaş, yaptığı konuşmada, belediyelerin yalnızca çöp toplamak ve park yapmakla kalmayıp, aynı zamanda kentin kültürel ve tarihi değerlerine de sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Ertaş, “Altınoluk’un bu önemli simgelerinden olan ancak bir süredir atıl durumda bırakılan Çınaraltı Çay Bahçesi’ni yeniden faaliyete geçiriyoruz. Bu mekân, Altınoluk’un tarihini ve kültürünü yansıtan önemli bir yer” dedi.

Ertaş, “Altınoluk’un bu önemli simgelerinden olan ancak bir süredir atıl durumda bırakılan Çınaraltı Çay Bahçesi’ni yeniden faaliyete geçiriyoruz. Bu mekân, Altınoluk’un tarihini ve kültürünü yansıtan önemli bir yer” dedi.

Çınaraltı Çay Bahçesi, yıllar boyunca Altınoluk’ta nesillerin bir araya gelerek anılarını paylaştığı bir mekân olarak bilinen bu mekanı yeniden vatandaşlarla buluşturduklarını idade eden Başkan Ertaş, “Bugün, bu anıları canlandırmak ve yeni hatıralar biriktirmek üzere kapılarımızı yeniden açıyoruz” diyerek, bu sürecin her aşamasında emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Özellikle Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci ve ilgili daire müdürlerine, belediyenin emekçilerine teşekkürlerini sundu. “Dilerim burada geçireceğiniz her an, hem eski tatları hem de yeni güzellikleri bir arada yaşamanıza vesile olur. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum. Bu güzel mekânın hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Açılış törenin ardından çay ocağına geçen Başkan Ertaş, vatandaşlara çay ikram etti.

Açılış törenine ev sahibi Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile birlikte CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, önceki dönem Altınoluk Belediye Başkanı İsmail Aynur, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çınaraltı Çay Bahçesi yenilenen yüzüyle ve eski tadını koruyarak mahalle sakinlerin ve ziyaretçilerine hizmet verecek.