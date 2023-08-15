Son günlerde Türkiye gündeminde yer alan, gazeteci Fatih Altaylı ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya da hedefi haline gelen Halil Konakçı’ya İnegöl Din Görevlileri Derneği Başkanı, İshakpaşa Camii İmam Hatibi Mehmet Nuri Memiş’ten destek geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Memiş, “Bazı tarihi gerçeklerin konuşulma zamanı geldi” diyerek #halilkonakçıyalnızdeğildir hastagını kullandı.

Uluçınar Camii İmamı Halil Konakçı’ya ait olduğu iddia edilen “Hatay Araplarındır, Hatay Fransızlarındır” sözleri üzerine sosyal medyadan yapılan tepkilere İshakpaşa Camii İmam Hatibi Mehmet Nuri Memiş sosyal medya üzerinden Konakçı’ya destek vererek tepki gösterdi.

Birçok ünlü ismin sosyal medya da linçine hedef olan Konakçı’ya destek veren Memiş sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı;

“Halil Konakçı Hocaefendi bir vaazındaki konuşmasında; ‘‘Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar’’ ifadelerini kullanmıştı.”

“Hatay, Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması” oldu mu? olmadı mı?" Bazı tarihi gerçeklerin konuşulma zamanı geldi. Burası Müslüman Türkiye! Alışacaklar..."(Alıntı) #halilkonakçıyalnızdeğildir”

Memiş'in sosyal medya paylaşıına birçok beğeni ve yorum yapıldı. İşte o paylaşım;

DİYANET, HALİL KONAKÇI HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı. Edinilen bilgiye göre, Başkanlık tarafından, son günlerde sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle din görevlisi Halil Konakçı hakkında inceleme yapılacak.