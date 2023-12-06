Yıldırım Belediyesi, tarihi Osman Fevzi Efendi Köşkü'nü restore ederek Bursa'ya önemli bir sosyal yaşam merkezi kazandırmak üzere yoğun çaba sarf ediyor. Şehrin sivil mimari örneklerinden biri olan köşk, Yıldırım Belediyesi tarafından "Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi" adıyla 4 bin metrekarelik bir arsa üzerine inşa ediliyor. 350 metrekare tabanlı, 3 katlı bu tarihi yapı, kısa süre içinde Bursa halkına hizmet vermeye hazırlanıyor.

Açılış için gün sayıyor

Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışı için gün sayılırken, bu özel tesisin giriş katı ve bahçesi sosyal tesis olarak kullanılacak. Mekânın üst katlarında ise kütüphane, sergi ve toplantı salonları gibi çok amaçlı alanlar yer alacak. Böylece, tarihi dokusuyla öne çıkan bu binada kültürel etkinlikler, bilgi paylaşımı ve toplumsal buluşmalar için uygun ortamlar sağlanmış olacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz restore çalışmalarıyla ilgili “Çalışmalarımızın yüzde 80’i tamamlandı. Burada icra edilecek kültürel ve sanatsal faaliyetler ile dün ile bugün ve yarın arasında bir köprü kurmuş olacağız. Aslına sadık kalarak ve tarihi dokusunu koruyarak ayağa kaldıracağımız tarihi yapıyı, Bursa'nın kültür, sanat ve sosyal hayatına önemli katkılar sunacak bir merkez haline getireceğiz. Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi hem bir sosyal tesis olarak bölge insanımıza hizmet edecek hem de nitelikli bir kütüphane olarak da araştırmacıların, gençlerin uğrak mekânı olacak. Yine bölgede Hünkâr Korusu, Mollaarap heyelan bölgesinde yürüttüğümüz yenileme çalışmaları ile bölgemiz çok değerlenecek” ifadelerini kullandı.