Efes Selçuk Belediyesi, Seferi Keçi ve Seferihisar Gazeteciler Derneği’nin (SGD) katkılarıyla genç gazeteciler usta tarım gazetecileriyle 15-16 Temmuz 2023 tarihlerinde Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde bir araya gelecek.İZMİR (İGFA) - “Genç Gazeteciler İçin Tarım Gazeteciliği Buluşması'na”, genç gazeteciler, mesleğe yeni başlayanlar, bölümden yeni mezun olanlar ve hâlihazırda eğitim gören gazeteci adayları katılacak. Usta çırak buluşmasında tarım gazeteciliğine dair birçok atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Genç gazetecilere yönelik düzenlenecek atölye çalışmalarında “Uluslararası Alanda Tarım Gazeteciliği Deneyimleri, Tarım Gazeteciliğine Hak Temelli Yaklaşım, Tarım Gazeteciliğinin Temel İlkeleri, Tarım Gazeteciliğinde Fotoğrafçılık ve Habercilik, Tarım Politikaları ve Basın Dünyası, Gazetecilikte Branşlaşma ve Tarım Gazeteciliğinin Önemi, Tarım Gazeteciliğin Çerçevesi ve Gazetecilik Etiği ve Toplumsal Sorumluluk” başlıkları ele alınacak.

TARIM GAZETECİLİĞİ EL KİTABI HAZIRLANACAK

Atölye çalışmaları sonucunda çalışmalarda kullanılan kaynaklar, anlatılan konular ve alanda üretilmiş diğer kaynaklar kullanılarak Tarım Gazeteciliğinde temel ilke ve yöntemler konusunda genç gazeteciler için temel başvuru kaynağı olarak planlanan “Genç Gazeteciler için Tarım Gazeteciliği El Rehberi” hazırlanacak.

Bu rehber, çalışma kapsamında hazırlanacak web sitesi aracılığıyla da dijital olarak başvurulabilecek bir kaynak görevi de görecek.

GENÇ GAZETECİLER İÇİN YENİ BİR HABER SİTESİ

Çalışma çıktılarının yaygınlaştırılacağı, çalışma katılımcılarının atölye yürütücüleri ve diğer gazeteci, akademisyen ve uzmanların desteğiyle tarım gazeteciliği konusunda haber, araştırma, makale, fotoğraf vb. içerikler üreterek güncelleyecekleri bir haber sitesi hazırlanacak ve bu site bir taraftan üretilen çalışma içeriklerin yaygınlaştırılmasını sağlarken diğer taraftan da çalışmanın sürdürülebilirliğini sağlayacak.