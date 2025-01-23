Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini güncellemeye devam ediyor. En son yapılan güncelleme ile Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan bir restoran zinciri, tanınmış bir baharat markası ve popüler bir yoğurt markası listeye eklendi.

Ünlü restoran zinciri Tavuk Dünyası'nın pul biberinde domates bulundu. Mis Marka süzme yoğurtta ise belirtilen proteinden daha düşük oranda protein tespit edildi. Arifoğlu marka pul biberde de hile yapıldığı belirlendi.

Bazı zeytinyağı markalarında ise tohum karıştırıldığı tespit edildi. Dört peynir markasında bitkisel yağ bulundu.

Piliç sucuk markasında kanatlı eti, dana sucuk ve dana kıymada da kanatlı etine rastlandı. Etli ekmek harçlarında ise hem kanatlı eti hem de sakatat tespit edildi.

Taklit ve tağşiş listesine eklenen markalar ve ürünler

22 Ocak 2025 itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan taklit ve tağşiş listesine dahil edilen yeni ürünler şu şekilde:

* UMUR BASIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ- Tavuk Dünyası pul biberinde domates tespit edildi.

* MEYSÜT MEYVE SÜT VE GIDA MAM.SAN.TİC. A.Ş. ŞUBE 1 EREĞLİ ŞUBE 1 NOLU FABRİKA- Mis Marka süzme yoğurtta belirtilenden daha düşük oranda protein tespit edildi.

* ABBAS BABA ZEYTİNCİLİK-ERHAN ÇERÇİ - Zeytinyağında tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

* AKDENİZ ZEYTİNYAĞI GIDA İNŞAAT NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Yeni Körfez Marka 5 litrelik naturel sızma zeytinyağında daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı ve bununla birlikte tohum yağlarının da karıştırıldığı tespit edildi.

* AKDENİZ ZEYTİNYAĞI GIDA İNŞAAT NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Edremit Gömeç Marka 5 litrelik naturel sızma zeytinyağında tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

* AKDENİZ ZEYTİNYAĞI GIDA İNŞAAT NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - TAD Ayvalık marka 5 litrelik taş baskı naturel sızma zeytinyağında tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

* AKDENİZ ZEYTİNYAĞI GIDA İNŞAAT NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Ege Sızma Marka 5 litrelik Naturel sızma zeytinyağında tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

* SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. - Ayvalık Köy KOOP marka 5 litrelik taş baskı naturel sızma zeytinyağında tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

* AKDENİZ ZEYTİNYAĞI GIDA İNŞAAT NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Gemlik marka 5 litrelik taş baskı naturel sızma zeytinyağında tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

* AKDENİZ ZEYTİNYAĞI GIDA İNŞAAT NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Akdeniz Zeytinyağları marka 5 litrelik naturel sızma zeytinyağında daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı ve bununla birlikte tohum yağlarının da karıştırıldığı tespit edildi.

* HAFIZBABA BİTKİSEL VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Akçin marka zeytinyağında

tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

* NURKAYA GIDA TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Nurkaya marka kekikte yabancı madde tespit edildi.

* BGS BAŞARAN GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

- GOLDUP marka kekikte yabancı madde tespit edildi.

* HALİL ENGİN GIDA PAKETLEME VE LOJİSTİK TİCARETİ-HALİL ENGİN

- TUĞRA GOLD LİFE marka kekikte yabancı madde tespit edildi.

* EGE GIDA BAHARAT-OSMAN EGE - Ece Baharat marka kekikte yabancı madde tespit edildi.

* ARİFOĞLU BAHARAT VE GIDA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ - ARİFOĞLU marka acı kırmızı pul biberde domates tespit edildi.

* UMUR BASIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Tavuk Dünyası pul biberinde domates tespit edildi.

* Şeref Karagöz - Karagöz Yöresel ürünler'in (Kalfalar Pazar Yeri) kağıt kebabında kanatlı eti ve sakaktat tespit edildi.

* İbrahim Koyuncuoğu, Teke Restaurant'ın, etli ekmek iç harcında sakatat eti tespit edildi.

* Ali Rıza Esen- Esen Etli Ekmek'in etli ekmek iç harcında sakatat eti tespit edildi.

* Metin Keklik Kısmet Lokantası'nın etli ekmek harcında deri dokusu, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

* Umut İsmail Kuvvet - Çaykara Çiftlik markasının telli peynirinde bitkisel yağ tespit edildi.

* Mukaddes Peker - Gonca Gıda'nın telli peynirinde bitkisel yağ tespit edildi.

* Şahin Süt Ürünleri'nin telli peynirinde bitkisel yağ tespit edildi.

* Mahmut Akşahin - Akmahmut Gıda'nın telli peynirinde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

* Kılınç Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayv. Nak. Tic. ve San. LTD. ŞTİ'nin Kılınç marka tam yağlı taze kaşar peynirinde (100 gram) yüzde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

* Ali Bayrak - Bayrakoğlu Et Ürünleri'nin Afyon Bayrakoğlu marka ısıl işlem görmüş piliç sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

* Çimörsan İnşaat Gıda Tarım Turizm Madencilik Otomotiv San ve Tic. LTD ŞTİ'nin Cerrahpaşa marka ısıl işlem görmüş piliç sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

* Halit Karakol Sultan Et'in dana kıymasında kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

* Arda Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Kayseri Sözduyar Pastırma Sucuk marka dana sucuğunda kanatlı eti tespit edildi.

* Arda Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Yeni Danacı marka dana sucuğunda kanatlı eti tespit edildi.