Ankara Atapark Mahallesi 1304'üncü sokakta meydana gelen olayda, saat 17.00 sularında Ege Rüştü Akoğlu ve Beyzanur Kaya adlı çift arasında yaşanan bir tartışma talihsiz bir kavgaya dönüştü. İkinci bir taraftan henüz bilinmeyen nedenle çıkan bu anlaşmazlık sonucunda, Akoğlu belindeki tabancayı çıkararak Kaya'ya ateş etti.

Olayın ardından Akoğlu, hızla olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, Beyzanur Kaya'nın yaşamını yitirdiği maalesef tespit edildi. Kaya'nın cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olay sonrasında, kaçan cinayet şüphelisi Ege Rüştü Akoğlu, tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şu an itibariyle olayla ilgili sürdürülen soruşturma devam ediyor.