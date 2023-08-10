Sakarya’nın Karasu ilçesinde gece saatlerinde alkollü olduğu öne sürülen kişi, tartıştığı hamile eşiyle birlikte denizde boğulma tehlikesi yaşadı. Yardım çığlıklarını duyan genç grup, çifti denizden kurtararak facianın önüne geçti.

Olay, Karasu Sahilpark önündeki kule 8 mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, saat 00.30 sıralarında deniz kenarında bulunan ve alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, hamile olan eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine alkollü şahıs denize girmenin yasak olmasına rağmen koşarak suya atladı. Kocasının peşinden koşan kadınında suya girmesinin ardından çift boğulma tehlikesi yaşadı. ‘İmdat’ çığlıklarını duyan sahildeki bir grup genç, çifti sudan çıkartarak karaya getirdi. Polis ekiplerini gören çift bölgeden kaçarken, denizde bir kişinin daha olduğu ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri, cankurtaran, sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalar neticesinde denizde kimsenin olmadığı anlaşıldı.

“ikisi de denize kapılıyor”

Olayı gören Ertuğrul Üstün, “Bir kadın ile bir erkek tartışıyormuş ve kadın hamileymiş. Erkek için alkollü olduğu söyleniyor. Bir anda denize atlamış. Kadın da peşinden gitmiş. Daha sonrasında ikisi de denize kapılıyor ve boğulmak üzereyken 3 çocuk onları görüyor ve kadınla erkeği denizden çıkartıyorlar" dedi.

“Arkadaşlar onları kurtarmak için suya atladılar”

Çiftin kurtarılmasında yardımcı olan Yusufcan Kanlıel, "Burada bağırdılar. İlk önce ‘İmdat’ seslerini duyduk. Arkadaşlar onları kurtarmak için suya atladılar. Sonra bende polise koştum yardım çağırmak için. Daha sonrasında burada denizde bir kişinin daha olduğunu söylediler. Ama denizde kimse kalmadı. Hepsi sağ bir şekilde çıktılar" diye konuştu.

Ömer Kanlıel ise "Olayı görünce direkt suya atladım. Arkadan abim de suya atladı. Kadın ve adamı dalgalar ayırdı. Abim bir kişiyi, ben diğer kişiyi aldım ve toplu bir şekilde dubalara kadar yüzdük. Sonrasında cankurtaran geldi ve sudan çıktık" şeklinde konuştu.