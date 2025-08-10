Projede gençlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli ve faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunuluyor. Ayrıca, evlilik öncesi ve sonrası eğitim hizmetleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzmanlar tarafından veriliyor.

Bakanlık, İl müdürlükleri aracılığıyla evlenecek gençlere destek olmak isteyen firma ve esnaflarla iş birliği çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak, indirim desteğine 19 yeni firma daha katıldı. Bu firmalar, yüzde 10’dan yüzde 35’e varan oranlarda indirimler sunacak. Böylece, indirim desteği sağlayan firma sayısı 39’a yükselmiş oldu.

Yeni eklenen firmalar arasında Alfemo, Armis Yatak, Bambi, Divanev, Dizayno Home, Doqu Home, DS Damat, Enza, Gümüşsuyu, Gündoğdu Mobilya, Hatemoğlu, Kilim, Ndesign, Puffy, Saray Halı, Storish, Trendyol, Weltew ve Yataş Bedding yer alıyor.

İndirimlerden faydalanmak isteyen çiftler, kendilerine özel indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabiliyor. Detaylı bilgi ve indirim kodu oluşturma işlemi için "[https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar](https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar)" adresi ziyaret edilebilir.