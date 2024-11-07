Misafirlerine iyi yemek deneyimini kişiselleştirilmiş uygulamalarla sunan Tavuk Dünyası, ‘Kendi Tabağını Oluştur’ konsepti ile Curious Felis’te Gümüş ödüle layık görüldü.

Türkiye’de ‘fast-casual’ restorancılığın öncü markalarından Tavuk Dünyası, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Curious Felis’ten ödülle döndü. Marka, etkisini kanıtlamış kampanyaların arkasındaki üretici stratejileri ve stratejistleri ödüllendiren Curious Felis’in Dönüştüren Pazarlama Stratejileri bölümünde Ezber Bozanlar kategorisinde Gümüş ödülün sahibi oldu. Kendi Tabağını Oluştur (KTO) yeni ürün sunum deneyimi ile ödüle layık görüldü.

“Yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz”

Tavuk Dünyası CMO’su Ceylan Özmen, ödülle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Marka olarak, misafirlerimize her zaman iyi yemek deneyimi sunmayı çok önemsiyoruz. Markamızla özdeşleşen kocaman tabak konseptimizi korurken menülerimizi çeşitlendirmek ve beklentiyi karşılayacak seçenekleri sunabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bir süre önce ‘Kendi Tabağını Oluştur’ ürün sunum şeklimiz ile misafirlerimize farklı lezzet seçeneklerini diledikleri gibi tadabilecekleri kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmaya başladık. Bu uygulamamız ile ilgili kısa sürede birçok olumlu geri bildirim aldık. Misafirlerimiz damak zevklerine göre seçim yapabilmenin iyi yemek deneyimini çok daha keyifli hale getirdiğini belirttiler. Üretici stratejileri ve stratejistleri ödüllendiren Curious Felis’te Ezber Bozanlar kategorisinde ödül almamız da sektörde fark oluşturduğumuzun göstergesi. Misafirlerimizin geri bildirimlerinden ilham alarak, yeni lezzetlerimizi sunmaya ve yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.”