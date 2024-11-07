Sultangazi’de tadilat nedeniyle işyeri kapısına bırakılan yaklaşık 100 bin lira değerindeki malzeme çalındı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızın iş yerine ait malzemeleri omuzlayarak çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Pazar gecesi saat 03.45 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki bir restoranın önünde yaşandı. İş yeri önüne gelen kapüşonlu ve sırt çantalı bir kişi önce iş yerinin çevresini kontrol etmeye başladı. Etrafta kimsenin olmadığından emin olan hırsız, daha sonra ise tadilat nedeniyle sökülerek iş yeri önüne bırakılan malzemeleri tek tek omuzlayıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Aynı işlemi bir kaç defa tekrarlayan hırsız kısa süre içinde tadilat için sökülen yaklaşık 100 bin lira değerindeki malzemelerle birlikte gözden kayboldu. Polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

"Malzemeler olmadığı için tadilatı bitiremiyoruz ve dükkan daha da eksiye düşüyor"

İşyerlerinde tadilat olduğunu söyleyen Murat Şakşak, "Biz malzemelerimizi kapının önüne bıraktık. Daha sonrasında işimiz erken bitti normalde gece 00.00’a kadar açığız. Biz 03.00’de kapattık. O sırada da yüksek ihtimalle birisi gözetliyordu. Daha sonrasında arkadaş geliyor ve etrafı kolluyor malzemelere bakıyor. Sonra da alıp götürüyor. Bunu birkaç defa daha yapıyor. Yapan da sanırım genç bir arkadaş sırtında çantası var. Bu şekilde alıp alıp götürüyor malzemeleri. Bizi yüksek bir zarara uğrattı. O malzemelerin yaklaşık değeri 100 bin TL ve tadilatımız bitmek üzere ama o malzemelerimiz eksik. Şu an o malzemeler olmadığı için tadilatı bitiremiyoruz ve dükkan daha da eksiye düşüyor. Sabah geldiğimizde malzemelerin olmadığını fark ettik. Hemen güvenlik kameralarına baktık. Daha sonra orada hani gördüğümüz kadarıyla genç, zayıf, hafif uzun boylu bir arkadaş, çantalı etrafı güzelce kontrol ettikten sonra eşyaların hepsini alıp götürmüş. Yani dışarıya çöp kovası bile bırakamaz olduk. Geçen hatta kova koymuşuz kovayı bile alıp götürmüşler yani" dedi.

Hırsızlık anı kameraya yansıdı

İş yeri önüne gelen hırsız, tadilat nedeniyle sökülen yaklaşık 100 bin TL değerindeki malzemeleri çalarak olay yerinden uzaklaşırken, o anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sırt çantalı ve kapüşonlu olan hırsızın bir süre etrafı gözetlediği ardından ise malzemeleri omuzlayarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.