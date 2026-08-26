Milli Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen ve Florida Cumhuriyetçi Parti çevrelerinin önde gelen bağış toplayıcılarından Brian Ballard tarafından yönetilen lobi şirketi Ballard Partners ile bir yıllık sözleşme yaptı. Middle East Eye’ın aktardığı bilgilere göre, 8 Ağustos’ta imzalanan anlaşma kapsamında şirkete aylık 200 bin dolar ödeme yapılacak ve sözleşmenin toplam bedeli 2,4 milyon dolar olacak.

Sözleşme şartlarına göre Ballard Partners, ABD federal hükümeti nezdinde Türkiye’ye hükümet ilişkileri hizmetleri, stratejik danışmanlık ve savunuculuk faaliyetleri sunacak; ayrıca Kongre’deki gelişmeler ve ABD politikaları hakkında Ankara’yı düzenli şekilde bilgilendirecek.

GÖZLER F-35 PROGRAMINDA VE S-400 DOSYASINDA

Türkiye’nin Ballard Partners ile geçmişten gelen bir iş birliği bulunuyor. Ankara, Trump’ın ilk başkanlık dönemi olan 2017 yılında da şirketle 1,5 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalamıştı. O dönemdeki çalışmaların odağında Halkbank’a yönelik yaptırımları delme davası bulunurken, Trump yönetiminin Adalet Bakanlığı bu yılın başlarında bankaya yönelik suçlamaları düşürmüştü.

Önceki anlaşmadan farklı olarak doğrudan Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan yeni sözleşmenin ana hedefi ise Türkiye’nin 2019 yılında S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle çıkarıldığı F-35 savaş uçağı programına yeniden alınması.

Ankara, bu kapsamda hem F-35 programına dönmeyi hem de ABD’de depolarda bulunan Türkiye’ye ait 6 savaş uçağını teslim almayı amaçlıyor. Middle East Eye kaynaklı haberlerde, Türkiye’nin yaptırımların kaldırılmasını sağlamak için S-400 sistemlerini üçüncü bir ülkeye, muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri’ne, satma seçeneğini de değerlendirdiği öne sürüldü.

LOBİDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER BULUNUYOR

ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre, Türkiye adına çalışacak Ballard Partners ekibinde tanınmış ve deneyimli isimler yer alıyor:

ROBERT WEXLER

Florida’nın eski Demokrat Kongre üyesi Wexler, Türkiye yanlısı tutumuyla tanınıyor. Wexler, 2001 yılında ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk-Amerikalılar Kongre Grubu’nun kurulmasına öncülük eden isimler arasında bulunuyor.

THOMAS BOODRY

Nisan 2025’e kadar Trump’ın özel asistanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nde yasama işlerinden sorumlu kıdemli direktörlük görevlerini yürüten Boodry de ekipte yer alıyor.

SYL LUKİS

Şirketin kıdemli ortaklarından ve Brian Ballard’ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Lukis, Türkiye hesabında görev yapacak bir başka isim olarak dikkat çekiyor.

Bloomberg’in yılın başlarında yayımladığı verilere göre, eski çalışanları arasında Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles ve eski ABD Başsavcısı Pam Bondi’nin de bulunduğu Ballard Partners, 2026’nın ilk çeyreğinde 30 milyon dolardan fazla lobi geliri elde ederek Washington’ın K Street sektörünün zirvesinde yer alıyor.