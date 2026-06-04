Piyasalardan alınan son verilere göre gram altın alışta 6.590,40 TL, satışta ise 6.677,74 TL seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar altının alış fiyatı 6.024,89 TL, satış fiyatı 6.304,12 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altında ise alış fiyatı 3.618,86 TL, satış fiyatı 4.827,03 TL oldu.

Çeyrek altın alışta 10.795 TL, satışta 10.889 TL seviyesinde yer alırken, eski çeyrek altın alışta 10.709 TL, satışta 10.809 TL’den işlem görüyor.

Yarım altının alış fiyatı 21.604 TL, satış fiyatı 21.758 TL olarak açıklanırken, tam altın alışta 43.069 TL, satışta ise 43.410 TL seviyesinde bulunuyor.