Olay gece saat 00.00 sıralarında Huzur Mahallesi Gül Caddesi'nde bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Muhammed Ö., evde oyun oynadığı sırada elektrik prizine parmağını soktu. Akıma kapılan küçük çocuk, ailesinin müdahalesiyle prizden uzaklaştırıldı.

Durumu fark eden aile, Muhammed'i özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Burada yapılan ilk muayene ve tetkiklerde çocuğun sağlık değerlerinde olumsuzluklar tespit edildi.

Doktorların müdahalesinin ardından Muhammed Ö., ileri tetkik ve tedavi amacıyla ambulansla Bursa'daki Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Küçük çocuğun sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ