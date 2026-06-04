Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan olayda kimse yara almazken, işletmede maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA