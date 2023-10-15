Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni haftada yoğun bir gündemle karşı karşıya. Meclis Genel Kurulu'nda 2024 bütçesi, çalışmayan emeklilere 5 bin liralık ikramiye içeren torba kanun teklifi ve Irak-Suriye tezkeresi ele alınacak.

Meclis Genel Kurulu, 17 Ekim Salı günü toplanarak haftalık çalışmasına başlayacak. Gündemdeki önemli meselelerden biri, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi olacak.

Ayrıca, konutların turizm amaçlı kiralanması ve emeklilere 5 bin lira ödenmesine dair kanun teklifi de Genel Kurulda görüşülmesi bekleniyor. Bu teklif, konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için izin belgesi alınmasını ve izin belgesi olmadan turizm amaçlı kiralama yapanlar ile aynı konutu bir yıl içinde 4 defadan fazla kiraya verenlere 1 milyon lira idari para cezası verilmesini öngörüyor. Ayrıca, emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılmasını içeriyor.

Ayrıca, Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı da Meclise sunulacak. Bu plan, Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirerek sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme hedefini gerçekleştirmek amacıyla hazırlanmış bir yol haritasını içeriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12. Kalkınma Planı'na ilişkin sunumu 17 Ekim Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacak.

Ayrıca, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi de aynı hafta içinde Meclis'e sunulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından 20 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçeye dair sunum yapılması bekleniyor.

Son olarak, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplanacak, Salı ve Çarşamba günleri ise Meclis'te grup toplantıları gerçekleşecek.