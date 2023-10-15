Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki değişim yanlılarına karşı sert bir uyarıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Ayrıca delege sisteminin kaldırılacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Gelsinler üyeler seçsinler. Bana göre cinsiyet kotası da yüzde 50 olmalı" dedi.

Partisinin iç meselelerinin ötesinde Kılıçdaroğlu, sığınmacılarla ilgili konulara da değindi. Ülkenin bir "sığınmacı deposu" haline geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Sınır namustur" ilkesinin gereğinin yerine getirilip getirilmediğini sorguladı. Ayrıca, Türkiye'nin sığınmacılara harcadığı kaynakları eleştirdi ve yabancı askerlerin Türkiye'ye davet edilmesi konusundaki tezkereyi gündeme getirerek sorguladı.