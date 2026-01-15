Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yeni düzenleme, ekonomik sıkıntılar nedeniyle bankacılık sistemiyle ilişkisi zayıflayan milyonlarca vatandaşa rahatlama sağlamayı hedefliyor. Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları nedeniyle yasal takibe düşen ve kredi notu bozulan vatandaşlar için uzun süredir beklenen sicil affı yürürlüğe girerken, borçların tek çatı altında toplanmasını mümkün kılacak yüksek tutarlı bir kredi imkanı da devreye alınıyor. Meclis’ten geçen düzenleme, vatandaşların finansal sisteme yeniden dönmesini sağlayacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Sicil Affı Düzenlemesi Kimleri Kapsıyor

Yeni yasa kapsamında sicil affı, geçmişte bankalara olan borçları nedeniyle olumsuz kayıt düşülmüş, ancak bu borçlarını kapatan veya yapılandıran vatandaşları kapsıyor. Özellikle kredi kartı borçları, ihtiyaç kredileri ve benzeri bireysel finansman ürünleri nedeniyle kara listeye alınan kişiler için bu düzenleme büyük önem taşıyor. Affın temel amacı, ödeme sorumluluğu gösteren vatandaşların finansal geçmişlerinin sürekli bir engel olarak karşılarına çıkmasını önlemek.

Uygulama ile borcunu kapatan veya yapılandıran kişilerin Kredi Kayıt Bürosu’ndaki olumsuz kayıtlarının dikkate alınmaması öngörülüyor. Bu durum, bankaların kredi değerlendirme süreçlerinde vatandaşların önüne çıkan en büyük engellerden birinin ortadan kalkması anlamına geliyor.

Finansal Sisteme Geri Dönüşün Yolu Açılıyor

Sicil affı, yalnızca geçmiş olumsuz kayıtların silinmesi anlamına gelmiyor. Düzenleme, uzun süredir bankalarla işlem yapamayan ve kredi ile kredi kartı başvuruları otomatik olarak reddedilen vatandaşların yeniden değerlendirilmesini de sağlıyor. Bu sayede, borcunu kapatan bireylerin finansal sisteme tekrar entegre olması hedefleniyor.

Ekonomi uzmanları, uygulamanın sadece bireysel rahatlama sağlamayacağını, aynı zamanda bankacılık sektöründe müşteri tabanının genişlemesine de katkı sunacağını belirtiyor. Kredi notu nedeniyle sisteme dahil edilemeyen vatandaşların geri dönmesi, piyasalardaki nakit dolaşımını artıracak önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

500 Bin TL'ye Kadar Borç Kapatma Kredisi Devrede

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken unsurlarından biri borç kapatma kredisi oldu. Özellikle farklı bankalara dağılmış borçlar nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlar için 500 bin TL’ye kadar tek bir kredi imkânı sunulması planlanıyor. Bu kredi paketi, borçların tek çatı altında toplanmasını ve daha düzenli bir ödeme sürecinin oluşturulmasını amaçlıyor.

Kamu bankalarının öncülüğünde hazırlanan model ile yüksek faizli ve kısa vadeli borçların daha uzun vadeye yayılması hedefleniyor. Böylece vatandaşların aylık ödeme yükü azalacak ve bütçeleri daha sürdürülebilir bir hale gelecek.

Daha Düşük Faiz ve Esnek Ödeme Planları

Borç kapatma kredisi kapsamında sunulacak faiz oranlarının piyasa ortalamalarının altında olması bekleniyor. Uzun vadeli ödeme seçenekleriyle desteklenecek bu model, özellikle geliri sınırlı olan vatandaşların borçlarını daha rahat yönetebilmesini sağlayacak. Bankalar tarafından her başvuru sahibi için kişisel gelir durumu ve mevcut borç yapısı dikkate alınarak özel ödeme planları hazırlanacağı ifade ediliyor.

Bu yaklaşım, tek tip kredi yerine kişiye özel çözümler sunulmasını hedefliyor. Uzmanlara göre, esnek ödeme planları sayesinde borçların yeniden yapılandırılması daha kalıcı bir rahatlama sağlayacak.

Uygulama Takvimi Merak Ediliyor

Meclis’ten geçen yasanın ardından gözler uygulamanın başlayacağı tarihe çevrildi. Düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından bankaların kısa süre içinde başvuru süreçlerini başlatması bekleniyor. Sicil affı ve borç kapatma kredisiyle ilgili detayların, bankalar tarafından yapılacak duyurularla netleşeceği ifade ediliyor.

Ekonomi uzmanları, bu adımın hem bireysel borç yükünü azaltacağını hem de iç piyasada güven ortamını güçlendireceğini belirtiyor. Uzun süredir borç baskısı altında kalan vatandaşlar için Meclis’ten çıkan bu karar, yeni bir finansal sayfa açılması anlamına geliyor.