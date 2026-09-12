Örnek No:54*

T.C. BURSA 2. GENEL İCRA DAİRESİ

2024/20307 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/20307 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.200.000,00 1 Taşıt 35AAG594 Plakalı , 2018 Model , PEUGEOT Marka , 10JBHY3137945 Motor No'lu , VF3MCBHZWJS049669 Şasi N ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:48

Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 14:48

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:48

Satışa konu araç OZAN YEDİEMİN OTOPARKI' nda görülebilir. (İİK m.114/4)