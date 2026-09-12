Örnek No:54*
T.C. BURSA 2. GENEL İCRA DAİRESİ
2024/20307 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/20307 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.200.000,00
|1
|Taşıt
|35AAG594 Plakalı , 2018 Model , PEUGEOT Marka , 10JBHY3137945 Motor No'lu , VF3MCBHZWJS049669 Şasi N ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:48
Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:48
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 14:48
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:48
Satışa konu araç OZAN YEDİEMİN OTOPARKI' nda görülebilir. (İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın No ILN02546697