T.C. İNEGÖL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kendisinden haber alınamayan aşağıda açık kimliği bulunan gaipliğine karar verilmesi istenilen ANTİKA TİMAGUR'un gaipliği hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 23137505422ADI SOYADI : ANTİKA TİMAGUR BABA ADI : EMİN ANA ADI : SUPHAN DOĞUM TARİHİ : 01/01/1984 DOĞUM YERİ : BULANIK

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