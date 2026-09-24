İ L A N
T.C. İNEGÖL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/2578 Esas
Konu : Gaiplik 2. İlanı
Kendisinden haber alınamayan aşağıda açık kimliği bulunan gaipliğine karar verilmesi istenilen ANTİKA TİMAGUR'un gaipliği hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 23137505422ADI SOYADI : ANTİKA TİMAGUR
BABA ADI : EMİN
ANA ADI : SUPHAN
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1984
DOĞUM YERİ : BULANIK
#ilangovtr Basın No ILN02554229