Kuzey Ege’de başta düzensiz göçle mücadele olmak üzere görev yapan TCSG-703 Umut Korvetini Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının en büyük 4 yüzer platformundan birisi olan TCSG-703 Umut Korveti özellikle düzensiz göç ve arama kurtarma faaliyetlerinde bölgede önemli bir unsur olarak görev yapıyor. 88 metre boyu ve özel donanımları ile hizmet veren TCSG-703 Umut ayrıca güvertesinde bir adet helikopter barındırabiyor. TCSG-703 Umut Korvetini ziyaret eden Vali İsmail Ustaoğlu yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alarak incelemede bulundu. Ziyarete Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü 1.Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve yetkililer katıldı.