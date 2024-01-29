Kocaeli BŞB Kağıtspor oyuncusu Barboros Bozkurt, son çeyrekte yaptığı atış sırasında bileği çıktı.

Türkiye Basketbol Ligi 21. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Sigortam Net’i konuk etti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın son çeyreğinde bitime 1 dakika 40 saniye kala Kocaeli BŞB Kağıtspor oyuncusu Barboros Bozkurt pota altında sıçrayarak atış yaptığı pozisyonun ardından yerde kaldı. Can havliyle bağırarak yardım isteyen ve sol ayak bileğini işaret eden sporcuya ilk müdahaleyi sağlık ekibi yaptı. Yanına ilk koşan takım arkadaşı Mert Ulutaş ve rakip oyuncu Koray Uzunhasan oldu. Ardından diğer takım arkadaşları, rakip oyuncular ve teknik ekipler de yanına koşarak Barboros’u sakinleştirmeye çalıştı. Deneyimli basketbolcu tribünlerden gelen alkışlar arasında önce sedyeyle ambulansa taşındı, ardından hastaneye kaldırıldı. Dakikalar sonra sporcunun sahadan çıkarılmasının ardından kalan dakikalarda iki takım oyuncuları da süre geçirdi.