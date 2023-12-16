Döviz kurunda yaşanan dalgalanma, petrol fiyatlarında yaşanan artış ile birlikte hızla yükselişe geçen akaryakıt fiyatları banka kampanyaları ile ucuzluyor. Araç sahipleri yola çıkmadan önce kampanyaya katılım sağladığında 200 TL'ye kadar yakıt puan hediyesinden faydalanıyor.

Burgan Bank'ın kod paylaşımı yolu ile müşterilerine özel başladığı kampanya Total Energies şubelerinden yapılacak yakıt alımlarında geçerlidir. Kampanyaya başvuruda bulunmak isteyenlerin öncelikle banka müşterisi olup ON uygulamasını cep telefonuna indirmesi gerekiyor. Kampanyaya katılım sağlandıktan sonra hediye yakıt puanlar tek kullanımlık olarak hesaba yüklenir.

200 TL Yakıt İndirim Kampanyası Nedir?

Kampanya alanına gelerek ilgili kampanyaya başvuranlara otomatik olarak kod tanımlanıyor. Total Energies istasyonlarından alınacak yakıt öncesinde kampanyaya katılım sağlayanlar 200 TL'ye kadar indirim kazanıyor.

200 TL Yakıt İndirimi Nasıl Kazanılır?

31 Aralık tarihinde sona erecek kampanyadan yalnızca bir kez faydalanılabilir. İlk kez banka müşterisi olup kampanyaya katılanların cep telefonuna sms ile indirim kodu iletilir. Ardından Club Total Energies mobil uygulamasına bu indirim kodu ile beraber giriş yapmak gerekir.