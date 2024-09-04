Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yapıldı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, halk sağlığının, bireyleri sağlıklı ve üretken tutarak toplumsal gelişmeyi hedeflediğini belirtti. Halk sağlığı hizmetlerinin temel amacının hastalıkları meydana gelmeden önlemek ve hayat standardını yükseltmek olduğunu ifade etti. Bu kapsamda Tekirdağ’da 2 bine yakın personel ile sağlık hizmeti sunulduğunu, 106 aile sağlığı merkezinde 335 aile hekiminin görev yaptığını belirtti. Ayrıca, Tekirdağ’da her gün yaklaşık 30 bin kişinin aile hekimleriyle bir araya geldiğini aktardı.

Açıklamada, Tekirdağ’da aile hekimliği uygulamasının yaygınlaştırıldığı, 200 bin kişinin yerinde sağlık hizmeti aldığı, kadın ve çocuk sağlığına özel önem verildiği vurgulandı. Dr. Kalkan, her yıl 13 bin bebeğin dünyaya geldiğini ve bebeklerin ilk aşısı olan anne sütü ile buluşturulduğunu, sağlıklı beslenmenin önemine değindi.

Ayrıca, ulusal aşı programı kapsamında yılda yaklaşık 40 milyon doz aşı uygulandığını ve yüzde 97 bağışıklama oranı ile çocuk felci gibi hastalıkların ortadan kalktığını belirtti. Tekirdağ’da 2024 yılı itibarıyla 688 adet şebeke suyu kontrol numunesi alındığı ve yüzme sularının da güvenli olduğu ifade edildi.

Sigara bırakma poliklinikleri hakkında da bilgi veren Dr. Kalkan, 2010 yılından bu yana Tekirdağ’da bu polikliniklerde 44 bin 558 kişiye hizmet verildiğini ve 2024 yılı temmuz ayı sonuna kadar 368 adet sigara bırakmaya yardımcı ilacın dağıtıldığını belirtti. Ayrıca, meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserleri için erken teşhis taramaları ile kanserden korunmaya yönelik eğitimlerin aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü’nün 8 bin sağlık çalışanıyla 7 gün 24 saat hizmet verdiği belirtilerek, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına yürütülen çalışmaların devam edeceği vurgulandı.