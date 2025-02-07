İstanbul’da beklenen kar yağışının başlaması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Marmara Denizi'ndeki deniz suyu sıcaklığı da azaldı. Suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte Marmara Denizi'ndeki müsilajın dağıldığı gözlemlendi. Maltepe ve Caddebostan açıklarında müsilajın olmadığı tespit edildi. Ayrıca, Maltepe açıkları dron ile havadan görüntülendi.

Eşref Turan isimli bir vatandaş, "Ben Caddebostan’ın sakinlerindenim. Dalyan’da oturuyorum, şuan da müsilaj yok. Herhalde dalga filan oluyor, deniz dalgadan dolayı kendi kendini temizliyor. Müsilaj zamanında biz denize giriyorduk, o da bir canlı, ona da fazla müdahale edecek bir durumumuz yok" ifadelerini kullandı.