Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde aynı anda 5 noktada su patlağı oluştu, vatandaşlar bayram günü susuz kaldı. Bazı sokaklara tankerlerle su taşınırken, 90’lı yılları aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kuruluşu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresinin (TESKİ) altyapı yetersizliği sebebiyle Çerkezköy ilçesinde aynı anda 5 noktada su patlağı oluştu, vatandaşlar bayram günü susuz kaldı. Çerkezköy ilçesinde bayram öncesi Güveniş Caddesi üzerinde çalışma yapan TESKİ ekipleri arızayı giderip hatta su verdi. Daha sonra Su Terfi Merkezindeki depoları dolduran TESKİ suyu hatlara vermeye başladı. Bayram dolayısıyla Çerkezköy’deki vatandaşların sayısında büyük bir düşüş yaşanınca su kullanımı da beklenenden az oldu. Terfi merkezinden verilen basınçlı su tüketimin de azlığıyla birlikte su borularında olması gerekenden daha fazla basınç oluşturdu.

5 ayrı noktada aynı anda patlama

Basınçla birlikte Çerkezköy’de 5 ayrı noktada ana hatlarda patlaklar meydana geldi. Fatih Mahallesi, Fevzipaşa Mahallesi, İstasyon Mahallesi ve Bağlık Mahallesi’nde çok sayıda su patlağı meydana geldi. Su arıza ve patlak sayısı artınca Çerkezköy’deki TESKİ ekipleri de yetersiz kaldı. Kapaklı, Saray ve Çorlu’dan takviye ekipler istendi. Dört bir koldan çalışan TESKİ ekipleri Çerkezköy’e su vermeye çalışıyor.

"Acil yatırım gerekiyor"

Su patlakları vatandaşlar tarafından da tepkiyle karşılandı. Çerkezköy’e acil olarak altyapı yatırımlarının yapılması gerektiğini kaydeden vatandaşlar, “Tatile gidemedik. Bundan geçtik elimizi, yüzümüzü yıkayamıyoruz. Bayram günü Müslüman’a bu eziyeti reva görene demeli? Bayramda abdest alıp camiye gidemedik” dedi.

"TESKİ’ye para toplayalım"

Fabrika işçi olarak çalıştıklarını belirten başka bir vatandaş ise, “İşçiyiz iki günlük iznimiz var iki günün ikisinde de susuzluktan evde rehin kaldık dışarı çıkamadık. Üçüncü gün de fabrikaya gidip çalışacağız eğer parayla çözülecekse Çerkezköy halkı toplansın TESKİ’ye para versin yardım toplasın ama şu su sorunu çözülsün” diye konuştu.

“Fabrikalarda su var, Çerkezköy’de niye yok?”

Başka bir vatandaş da, “Fabrikaların suyu akarken vatandaşın evde kullandığı su neden akmıyor. Ana boru patladı deniyor TESKİ neden yatırım yapıp yedek borularla şehri besleyemiyor. Kriz yönetimi neden yok? Diyelim ki depo komple çöktü Çerkezköy kaç gün susuz kalacak? Komşu ilçelerden buraya su mu getirilecek?” diye tepki gösterdi.

Tankerlerle su taşındı

Öte yandan iki gündür susuz kalan Çerkezköy’deki bazı sokaklara da Çerkezköy Belediyesi tarafından tankerlerle su taşındı. Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Memiş’e telefonla ulaşan vatandaşların yardım talebi karşılık buldu. Vatandaşlara kullanmaları için tankerlerle su taşınmaya devam ettiği belirtildi. Su kesintisinin yaşandığı sokaklarda ve binalarda vatandaşlar kokudan duramadıklarını dile getirdi.