Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla "İki Teker Bize Yeter" sloganıyla bir bisiklet turu organize etti. Etkinlik, sürdürülebilir ulaşımı desteklemek, çevre dostu ulaşım seçeneklerini artırmak ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla düzenlendi. Bisiklet turuna her yaştan bisiklet tutkunları katıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Özgürlük Parkı’nda toplanan bisikletçiler, sahil dolgu alanda 3 kilometrelik bir güzergah üzerinde pedal çevirdi. Bisikletçiler, hem spor yapmanın hem de sosyal bir etkinlikte bir araya gelmenin tadını çıkardı. Katılımcılar, sahil boyunca bisiklet sürerken deniz manzarasının tadını çıkardı ve etkinliğin sonunda toplu bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sürdürülebilir yaşam vurgusu

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku etkinlikte yaptığı konuşmada, çevre kirliliğinin azaltılması, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir yaşam sunmak için bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Belediyenin düzenlediği bisiklet turu etkinliği, sadece bisiklet sürmenin keyfini yaşatmakla kalmadı, aynı zamanda çevre bilinci ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı da hedefledi.