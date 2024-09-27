Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halindeyken bir otomobile çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı, yaşadıklarını hastanede gülerek anlattı.

Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, aniden önüne çıkan bir otomobil sebebiyle kontrolü kaybetti. Motosiklet, önünde seyreden başka bir otomobile çarparak metrelerce sürüklendi. Sürücü ve yolcusu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ölümden dönen gençler, hastanede sohbet ederken kazayı gülerek anlattı.

Öte yandan, kaza anı sürücünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.