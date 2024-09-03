Tekirdağ’da düzenlenen Bağbozumu Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Bağcılık Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, birbirinden farklı üzüm türleri sergilendi ve katılımcılar, üzüm bağlarında üzüm toplama fırsatı buldu.

Tekirdağ’da 12.’si düzenlenen şenlik kapsamında, geleneksel halk oyunları gösterileriyle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıldı. Bağbozumu programı, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Bağcılık Enstitüsü Müdürlüğü’nün katkılarıyla Tekirdağ Bağcılık Enstitüsü Müdürlüğü’nde düzenlendi. Etkinlikte sergilenen üzüm çeşitleri büyük ilgi görürken, ziyaretçiler bağlardan topladıkları üzümlerle dolu dolu bir gün geçirdi. Halk oyunları gösterileri ise hem yerel halkı hem de şenliğe katılan ziyaretçileri coşturdu. Programda açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, "Bağbozumu Şenliğimiz daha önceki yıllarda düzenlenmekteydi. Bizler göreve geldiğimizde Bağcılık Araştırma Müdürlüğümüzden gelen teklif doğrultusunda seve seve bu şenliğe katkı sağlayacağımızı söyledik ve biraz daha geliştirerek 10 günlük bir sürece yayıp 3 gününe etkinlik koyduk. Çocukluğumuzda Tekirdağ’da neredeyse Kumbağ sapağına kadar traktörlerle, kamyonlarla üzüm kuyrukları olurdu maalesef bağcılık tabi sizlerin emeği bile birazcık gelişmeye başladı ama üreticilerimiz eskisi kadar pek bağcılığa önem vermiyorlar. İnşallah gelecek olan yıllarda bizimde katkılarımızla bölgede tekrardan bağcılığı daha da iyi bir hale getiririz diyorum” dedi.

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı ise yaptığı açıklamada, "Bağ bozumu günleri biz bağcılar için çok değerli, bunu sadece yöremiz için, ülkemiz için değil, dünyada da çok değerli. Çünkü bugünlerde bir yılın içerisinde verilen emeklerin karşılığının alındığı gün olarak değerlendirilir. Bugünler biz bağcılar çok meşakkatli geçer" dedi.

Vali Vekili Kaan Peker de açıklamasında, "Bu kültür, coğrafyamızda insanların kaynaşmasında, kırgınlıkların kalkmasında, birliğin beraberliğin sağlanmasında, yardımlaşmada gerçekten çok önemli katkılar sağlamakta. Bugün burada Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde, Süleymanpaşa Belediyesi ile birlikte düzenlenen 12. Süleymanpaşa Bağ Bozumu Şenliğinde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Şenliğe Tekirdağ Vali Yardımcısı Kaan Peker, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ve çok sayıda davetli katıldı.