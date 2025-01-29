Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde özellikle Ertuğrul ve Eskicami-Ortacami mahallelerindeki dar sokaklarda zaman zaman trafik akışı kilitlenirken, büyük otobüslerin bu güzergahı kullanması durumu daha da zorlaştırıyor.

Şehrin en eski mahallelerinden olan Ertuğrul ve Eskicami-Ortacami’deki dar sokaklarda yaşanan trafik sıkışıklığı vatandaşları zor durumda bırakıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşımda kullanılan büyük otobüslerin bu bölgeden geçmesi trafiği daha da yoğun hale getirirken, nüfus artışıyla birlikte sorunun giderek büyüdüğü ifade ediliyor.

Bazı vatandaşlar, trafik akışının rahatlatılması için dar sokakların büyük araç trafiğine kapatılması gerektiğini dile getirirken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise yoğun kullanılan bu sokaklarda trafiğin yoğunlaşmaması için çalışmalarını sürdürüyor.