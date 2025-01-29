Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri “Nostaljik Pop Konseri” ile sona eriyor. Ocak takviminin son etkinliğinde Kent Orkestrası, müzikseverleri nostalji akşamı yaşatacak. 30 Ocak Perşembe günü Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek müzik ziyafeti saat 19.30’da başlayacak. Katılımın ücretsiz olacağı unutulmaz eserlerin yeniden seslendirileceği eşsiz konserde, müzikseverler nostaljik bir yolculuğa çıkacak. Büyükşehir, konsere tüm Sakarya halkını davet etti.

Kaynak: iha