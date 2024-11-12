Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" etkinliğiyle yüzlerce fidan toprakla buluştu.

Etkinlik, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Yukarıkılıçlı Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Ağaçlandırma sahasında Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, il protokolü, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli bir araya gelerek fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinlikte öğrenciler ve katılımcılar kendi fidanlarını dikerek çevreye katkı sağladı. Öğrenciler, çevre bilinci kazanarak doğaya verdikleri katkıdan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.