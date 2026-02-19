Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından çapraz denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde ilçede faaliyet gösteren gıda işletmeleri tek tek incelendi. Denetimler kapsamında işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin muhafaza şartları, son tüketim tarihleri, etiket bilgileri, üretim ve satış alanlarının uygunluğu ile çalışan personelin hijyen kurallarına uyumu kontrol edildi. Ayrıca izlenebilirlik, depolama şartları ve ilgili mevzuata uygunluk açısından resmi kontroller yapıldı.

Tekirdağ genelinde Ramazan ayı dolayısıyla artan gıda üretimi ve tüketimi dikkate alınarak denetimlerin sıklaştırıldığı bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çapraz denetim uygulamasıyla farklı ilçelerden görevlendirilen ekiplerin sahada görev aldığı, böylece denetimlerin etkinliğinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Yetkililer, gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans anlayışıyla sahada olduklarını vurgulayarak, denetimlerin Ramazan ayı boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti.