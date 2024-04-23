Tekirdağ’da gökyüzünden yağan çamur sebebiyle, sokak aralarında park halinde bulunan araçlar çamurla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan toz taşınımı uyarısının ardından Tekirdağ’da bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan çamur yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Gökyüzünden çamur yağması sebebiyle araçların üzeri adeta çamurla kaplandı. Araçlarının çamurla kaplandığını fark eden kimi vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını temizlerken, kimi vatandaşlar da oto yıkamacıların yolunu tuttu. Çamur yağışı halen etkisini sürdürüyor.

Bazı müşteriler seçiçi oluyor

Aracını yıkayan Süleyman Kezci yaptığı açıklamda, "Çamur yağmış, arabanın üstü komple camlar dahil çamur içindeydi, sabah arabayı yıkadım tekrar yıkamak zorunda kaldım. Mecbur çünkü çok kirli görünüyor. Bazı müşterilerimizde seçici oluyorlar. Arabanın pisliğinden dolayı binmiyorlar o yüzden yıkamak zorunda kalıyoruz" dedi.