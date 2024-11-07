Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi eski Malkara Caddesi üzerindeki tarla yolunda kimliği belirsiz kişiler tarafından atılan yüzlerce ayakkabı, bot, giysi ve moloz, adeta "ayakkabı mezarlığını" andıran görüntüler oluşturdu.

Süleymanpaşa ilçesinde eski Malkara Caddesi yakınlarındaki tarla yolu, çevreye kaçak şekilde bırakılan atıklarla kirliliğe sahne oldu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakıldığı düşünülen yüzlerce ayakkabı, bot ve giysi ile moloz yığınları, tarlanın kenarını kaplayarak dikkat çekti.

Şaşırtan manzara

Bu manzara, çevredeki vatandaşları hayrete düşürürken, sorumsuzca yapılan bu döküme karşı tepkilere sebep oldu. Tarla kenarında rastgele bırakılan ayakkabı ve moloz yığınları, çevreye duyarsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Belediye ekipleri hızla müdahale etti

Kaçak dökümden haberdar edilen Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, kısa sürede harekete geçerek bölgede temizlik çalışması başlattı. Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, kaçak döküm yapan kişilerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını belirtti. Ayrıca, benzer çevre kirliliği olaylarının önüne geçmek amacıyla önleyici tedbirler alınacağı ifade edildi.

Kameralı sistem geniş alanlara yayılacak

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, kırsal bölgelerde mevcut kamera sistemlerine eklemeler yapılacağını, kamera sistemlerini zabıta ekipleriyle entegre ederek, atık yönetiminde kapsamlı bir çalışma yapacaklarını belirtti. Nallar, bu çerçevede daha geniş bir ağa sahip olmayı planladıklarını ifade ederken, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

"Zabıta ekiplerimiz bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor"

Başkan Volkan Nallar, çevreyi kirletenlere karşı ciddi cezai yaptırımlar uygulayacaklarını hatırlatarak, "Daha sonra cezalarla karşılaştıklarında, belediyeye sitem etmemelerini rica ediyorum. Maalesef artık cezalarla bu duruma bir son vermeyi planlıyoruz. Zabıta ekiplerimiz bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor" dedi.

"Önemli bütçeler harcanıyor"

Başkan Nallar, düzensiz atıkların toplanması için harcanan bütçeden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Şehirdeki çöpü topladığımız kadar, sağa sola bilinçsizce bırakılan inşaat ve evsel atıkları toplamak için de kaynak ayırıyoruz. Önemli bütçeler harcanıyor. İklim değişikliği başlığı altında ilgili daire başkanlığımız yoğun çalışmalar yürütüyor" diye ekledi.

Vatandaşların çevre kirliliğine karşı duyarlılığının önemini vurgulayan Başkan Volkan Nallar, belediye ile birlikte hareket ederek atık yönetiminde prosedürlere uyulmasının gerekliliğine dikkat çekti.