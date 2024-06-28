Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyonlarına devam ediyor.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla yasa dışı faaliyetleri engellemeye devam ediyor.

Malkara ilçesine bağlı Danişment Mahallesi’nde M.Y. isimli şahsın işletmesinde yapılan kontrollerde 212 adet bandrollü bozuk puro ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yavuz Mahallesi’nde A.D. ve M.K. isimli şahısların evinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu maddeler ve kullanma aparatı ele geçirildi. Ekipler, 1 kök kenevir bitkisi, 61 gram kenevir tohumu, 51 sentetik ecza, 3 gram metamfetamin, 1 gram esrar ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı buldu.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi’nde yapılan operasyonda, O.K. ve S.S. isimli şahısların üst aramasında 30 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 2 adet sentetik hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kapaklı ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’nde gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, T.H. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda 5 adet sentetik hap bulundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.