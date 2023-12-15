TÜİK Verilerine göre Tekirdağ’da 2023 yılı Kasım ayında 2 bin 102 konut satıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamalara göre Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 oldu. 2 bin 102 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,2’si Tekirdağ’da gerçekleşirken, Tekirdağ konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 10. sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 187 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 250 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 105 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 52 konut ile Hakkari, 57 konut ile Ardahan ve 73 konut ile Gümüşhane oldu.

Tekirdağ’da ipotekli konut satış sayısı 164 olarak gerçekleşti

Tekirdağ’da ipotekli konut satışları sayısı 164 olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 7,8 ile 8. sırada yer aldı. Tekirdağ, Türkiye’deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 3,1’lük payı ile 5. sırada yer aldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 azalış göstererek 5 bin 245 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 azalışla 171 bin 706 oldu.

Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda bin 938 konut el değiştirdi.

Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda bin 938 konut el değiştirdi. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 92,2 olarak açıklandı. Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından yüzde 2,2’lik pay alarak 11. sırada yer aldı. Türkiye genelinde diğer konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 88 bin 269 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 94,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 azalışla 915 bin 643 oldu.

Tekirdağ’da 2 bin 102 konut satışının 786’sı (yüzde 37,4) ilk satış, 1316’sı ise (yüzde 62,6) ikinci el satış olarak gerçekleşti.