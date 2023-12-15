Her gün binlerce kullanıcı arama motorları üzerinden veya online acenta sitelerinden otel arıyor ve web sitenizi muhakkak ziyaret ediyor. Fakat yeterli bilgiyi bulamayan kullanıcı web sitelerini hemen terk ediyor. Potansiyel misafirlerinizin aslında web sitenizde daha fazla zaman geçirmelerini sağlamanın bir çok yolu var. Kolay kullanım sunan ve gerekli bilgiyi veren bir web sitesi hazırlayıp, daha sonra onları müşteriye dönüştürecek dijital stratejiler üreterek bunu sağlayabilirsiniz.

Kendimizi web sitemizi ziyaret etmiş bir potansiyel misafir yerine koyarak başlayalım.

Öncelikli olarak her internet kullanıcısı eriştiği sitede kolay kullanım ve aradığını bulmak ister. Otel web sitesi de aynen bu şekilde olmalıdır. Sitenize ulaşan potansiyel misafirlerinize aradıklarını en kısa zamanda ve en net şekilde vermelisiniz, böylelikle zaman kaybını ortadan kaldırmış olursunuz.

Otel web sitesinde kullanıcılar neler görmek ister?

Otelinizin veya tesisiniz temel özellikleri ve kategorisi.

Odalar ve oda detayları.

Net fiyat aralığını görebilecekleri online rezervasyon motoru.

Sitenize özel sunduğunuz özel indirimler ve kampanyalar.

Otel fotoğraflarından oluşan galeri.

Ücretsiz hizmetleriniz.

Adres-konum bilgisi ve iletişim numaraları.

Online iletişim kurulabilecek bir form veya sohbet aracı.

Otelin ulaşım bilgileri ve şehir hakkında bilgiler.

Otel çevresindeki aktiviteler ve önemli mesafelere olan uzaklıkları.

Sosyal medya bağlantılarınız.

Oteliniz veya şehriniz ile ilgili bilgiler bulabileceği blog sayfası.

İnsanlar web sitelerinde yazılı içeriklerinden daha çok görsel içerikleri görmek isterler. Bu sebeple otel web sitesinde gereksiz yazılı içerik bulundurmaktan her zaman kaçının.

Otel web sitesinde hangi fotoğraflara yere verilmeli?

Otel dış cephe, varsa havuz, bahçe ve çocuk parkı fotoğrafları.

Otel veya tesisinizin genel kullanım alanlarının fotoğrafları.

Odaların ve banyoların farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları.

Lounge, bar, restoran ve kahvaltı salonu fotoğrafları.

Restoran ve kahvaltıda sunduğunuz yiyecek ve içeceklerin fotoğrafları.

İzin almak koşulu ile misafirlerinizin fotoğrafları.

Otel çalışanlarının fotoğrafları.

Otel web sitesinde kullanacağınız fotoğrafların uygun boyutlarda, profesyonel çekilmiş, yüksek çözünürlüklü olmasına özen gösteriniz.

Web sitenize ekleyeceğiniz fotoğrafların Google görsellerde gösterileceğini unutmayın. Bu sebeple ekleyeceğiniz fotoğrafların isimlerinin fotoğrafı yansıtacak şekilde girilmesi gerekir.

Örneğin; çift kişilik oda fotoğrafı kullanacaksanız fotoğrafın adı; Otel-Adı / Çift-Kişilik-Oda olmalıdır.