Tekirdağ Çerkezköy Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kimya fabrikasında meydana gelen yangın, paniğe neden oldu, deponun alevlere teslim olduğu olayda can kaybı yaşanmadı.

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Veliköy OSB 20. Cadde üzerinde bulunan bir kimya fabrikasında, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek hava sıcaklıklarının etkisiyle fabrikanın depo bölümünde bulunan gaz tankı aniden alev aldı. Patlama sesleriyle birlikte yükselen dumanları fark eden fabrika çalışanları, yangına ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaparken, durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangın sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikanın depo kısmında ciddi hasar meydana geldi.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanı Muhammet Süleyman Rüzgar da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili ekiplerden bilgi alan Kaymakam Günlü, geçmişte yaşanan benzer olaylara dikkat çekti.

Yangının ardından fabrikanın daha önce de benzer şekilde yandığı ortaya çıktı. Aynı kimya fabrikasında 2023 yılının ağustos ayında çıkan yangında fabrika tamamen küle dönmüştü. Ayrıca 2013 yılında da yine yangın çıktığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.